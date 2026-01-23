Atropellan a mujer mientras descendía de un transporte

El conductor que atropelló a la víctima huyo del lugar.
Cámaras grabaron el momento cuando una camioneta tipo agrícola no se detuvo cuando una mujer descendía de un transporte de dos ruedas.
Este hecho se originó en San Benito, Petén, donde se observa que la moto donde viajaba de pasajera, estaba estacionada en el borde de la vía, esperando que la víctima descendiera.
Momentos posteriores, aparece la camioneta que sin detenerse impacta contra ella lo que hace que la víctima salga expulsada.
Mientras la mujer caía sobre la banqueta, se observa que el conductor responsable escapa del lugar.