Mujer deja mensaje desgarrador antes de fallecer por Covid-19

Una mujer que se encontraba hospitalizada luego de contraer Covid-19 falleció recientemente tras luchar contra la enfermedad por varias semanas, pese cumplir con la mayoría de las medidas de higiene y distanciamiento.

Sara Montoya, una mujer de 43 años, murió el 13 de agosto luego de haber estado internada más de un mes a causa del coronavirus. Su desgarrador testimonio se hizo viral en las últimas horas a partir de un video que había grabado en los primeros días de su internación, en julio.

Con dificultades para respirar, la mujer pide a las personas que tomen en serio la pandemia y ruega a la población que utilice mascarillas.

En el video que compartió en redes sociales, Montoya dijo que nunca pensó que iba a luchar para respirar. “Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar, algo que damos por sentado todos los días”.

La madre de tres hijos era ama de casa y solo había salido de su hogar para "lo esencial, como comestibles y limpieza", pero ella, su esposo y su suegro contrajeron coronavirus a finales de junio.

La mujer se sintió enferma y pensó que tenía una "simple infección" en las fosas nasales, pero cuando empeoró, visitó un hospital en Texas, donde los médicos la enviaron de vuelta a casa porque no tenía síntomas de la enfermedad y fue diagnosticada con una infección de las vías respiratorias superiores.

Pero ella no estaba convencida y fue a otro hospital, donde luego de otro hisopado su resultado fue positivo, por lo que quedó hospitalizada.

"He luchado demasiado para tener la vida que tengo ahora y me niego a rendirme. Extraño a mis hijos, extraño a mi esposo. Con la gracia de Dios saldré de este hospital. No sé cuándo, pero lo haré", explicaba.

Si bien solo requirió oxígeno durante la primera parte de su internación de 44 días, finalmente tuvo que ser intubada, algo que preocupó mucho a su familia. "Por favor, no pongan en riesgo a sus familias. Hice lo mejor que pensé que podía. No vale la pena, ponte la mascarilla. No salgas si no es necesario", alertó.

Finalmente falleció el 13 de agosto. Según informaron sus familiares, Sara no tenía enfermedades preexistentes ni problemas de salud que pudieran convertirla en una paciente de riesgo.

TE PUEDE INTERESAR:

Tomado de Clarín