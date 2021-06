Mujer da a luz a 10 bebés en Sudáfrica y rompe récord Guinness

La mujer ya había dado a luz a unos gemelos, por lo que ahora es madre de 12 niños.

OTRAS NOTICIAS: Joven de 23 años tiene 11 hijos y sueña con ser madre de 100

La noche del pasado 7 de junio una mujer sudafricana dio a luz a diez bebés. Gosiame Thamara Sithole, de 37 años, fue sorprendida cuando dio a luz a sus bebés, pues durante su embarazo médicos habían informado que sería madre de siete niños.

El suceso se registró en un hospital de Pretoria, Sudáfrica. Tres niñas fueron las que se sumaron al parto. Con este último embarazo, la mujer amplió su familia a 14 personas, padre, madre y los hijos. Con anterioridad había dado a luz a gemelos.

Con este hecho impactante, Gosiame Thamara rompió el récord Guinness y superó a una mujer maliense que había dado a luz a nueve bebés hace algunos meses.

“Estoy impactada por mi embarazo, fue duro al principio. Fue difícil para mí, todavía es difícil, pero ahora estoy acostumbrada. Ya no siento el dolor, pero todavía es un poco difícil ” Gosiame Thamara Sithole , madre

Un embarazo de riesgo

Pese a que la mujer pasó un embarazo difícil y fue alertada de que era un embarazo de alto riesgo, los diez bebés nacieron vivos y sin complicaciones.

De igual manera, lo bebés permanecerán en observación médica y en incubadoras durante los próximos meses.

Teboho Tsotets, padre de los bebés, se mostró feliz ante la noticia. "Son siete niños y tres niñas. Estaba embarazada de siete meses y siete días. Yo estoy feliz. Estoy emocionado" agregó.

Exclusive: A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the Guinness World Record held by Malian Halima Cissé who gave birth to nine children in Morocco last month. https://t.co/rJt0L84Wnt @IOL @GWR #Decuplets #10Babies #babies #BabiesLivesMatter — Pretoria News (@pretorianews) June 8, 2021

*Con información de Mirror.