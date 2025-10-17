Mujer muere en ataque armado dentro de vivienda en Villa Nueva

Una persona más fue traslada de emergencia hacia un centro asistencial.
Un ataque armado se produjo en el sector El Amate Bárcenas, zona 3 del municipio de Villa Nueva.
Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y al llegar al lugar asistieron a una persona que presentaba varias heridas de arma de fuego.
Posteriormente, fue trasladada en estado delicado hacia la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Villa Nueva, indicaron los socorristas.
Fallecida
Además, se reportó que una persona más se encontraba sin signos vitales en el lugar donde ocurrió el crimen.
Se trata de una mujer que aún no ha sido identificada por las autoridades, quienes se encuentran realizando las diligencias correspondientes.