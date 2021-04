Una mujer decidió grabar el momento en el que fue acosada mientras hacía una rutina de ejercicios en un gimnasio de Estados Unidos.

La joven decidió compartir la historia con sus seguidores en Tik Tok, donde pregunta a los usuarios qué opinan del hombre que la siguió y luego, cuando ella estaba frente al espejo, le tomó una foto sin su consentimiento.

Julia denunció a un hombre que la incomodó en el gimnasio. (Foto: Tik Tok)

También dijo que él la miraba de forma obscena.

En el video se ve cómo Julia realizaba su rutina y de pronto un hombre de gorra gris se arrodilla y toma la imagen desde un ángulo de abajo.

La joven empieza a sentirse incómoda al darse cuenta de lo que ocurría.

"Me estaba mirando en el espejo, así es como lo vi. Negó que tomó una foto y me hizo sentir loca por pensarlo", escribió.

El hombre aseguró que las acusaciones de la joven son falsas y que él hacía sus ejercicios, pero en la grabación si se ve cuando él toma la foto.

Lo sacaron del gimnasio

Por ello, el personal del gimnasio le pidió que abandonara las instalaciones y luego de una fuerte discusión, finalmente él se retiró.

Julia contó que unos días después el hombre la buscó en redes sociales y le escribió cosas rudas acerca de que él no le hizo nada, sin embargo ella no se dejó intimidar y continuó, muchos usuarios la apoyan por haber tomado el valor de denunciar.

"Primero no quería denunciar porque no quería hacer una escena y no estaba 100% segura de si había pasado, pero luego vi que hizo lo mismo con una chica que usaba las máquinas cerca de mi, así que decidí confrontarlo, le hablé a seguridad al respecto y luego se enojó, discutió y se fue, luego regresó y le dijo al staff que estaba muy enojado, traté de no ver pues esto me afectó, me sentía incómoda y ya no quería ser parte de esto, hicieron una nota en su cuenta y no ha regresado desde entonces, luego me buscó en Instagram, lo negó y me dijo cosas feas", expresó.

