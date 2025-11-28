Guardia del Ejército de EE.UU. murió tras ataque armado en Washington

-

La guardia del Ejército de EE.UU. murió tras ser atacada con arma de fuego mientras realizaba patrullaje en Washington

Sara Beckstrom, un elemento de la Guardia Nacional del Ejercito de Estados Unidos, falleció tras el ataque armado en Washington el miércoles 26 de noviembre.

Según la Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia Nacional en Washington D. C, la guardia de 20años había sido designada esta semana para mantener su estatus y realizar dichas patrullas de seguridad.

La jóven guardia se unió a la Guardia Nacional del Ejército el mismo mes en que se graduó de la preparatoria. (Foto: Redes Sociales)

El miércoles, Beckstrom y otro miembro, el sargento Andrew Wolfe, patrullaban cerca de las calles 17 y 1 en el noroeste de Washington cuando un pistolero solitario les disparó con un revólver Smith & Wesson calibre 357, según informaron las autoridades.

Las autoridades han descrito el ataque como "descarado y selectivo". Asimismo identificaron al presunto responsable del ataque como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano.

Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano sospechoso del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional (Foto: REUTERS/Nathan Howard)

El jueves por la noche, Donald Trump anunció que Beckstrom había fallecido. "Una persona increíble. Extraordinaria en todos los sentidos", dijo durante una videollamada con militares de Mar-a-Lago.

Sarah había servido desde junio de 2023 en la 863.ª Compañía de Policía Militar de Virginia Occidental y había obtenido una cinta de servicio del ejército.

Andrew Wolf servía en el 167.º Escuadrón de Apoyo de la Fuerza de la unidad como especialista en personal y recursos humanos. (Foto: REUTERS/Nathan Howard)

El sargento Andrew Wolfe aún se encuentra hospitalizado y le están dando espacio al cerebro para que se hinche estas primeras 24 a 48 horas, por ahora no se sabe si existen efectos secundarios tras las heridas de bala. Esto fue confirmado por la madre de Andrew, Melody Wolfe.

