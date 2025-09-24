Ligan a proceso a una mujer que fue detenida durante visita a una cárcel

-

La mujer fue capturada el pasado 4 de septiembre cuando visitó una cárcel en Escuintla.

El Ministerio Público (MP) informó que con base en los indicios presentados por la Fiscalía contra la Corrupción, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal dictó auto de procesamiento y prisión preventiva contra Elsa A. por el delito de lavado de dinero u otros activos.

De acuerdo con la investigación, la mujer realizó diversas transacciones inusuales con el propósito de ocultar la verdadera naturaleza, origen y destino de fondos provenientes de actividades ilícitas, informaron las autoridades.

La acusada utilizó el sistema bancario y financiero nacional, específicamente cuentas de ahorro y de depósitos monetarios, en las que recibió un total de Q556 mil 793 con 96 centavos, en efectivo, indicó el MP.

Los depósitos fueron efectuados desde los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Huehuetenango, Retalhuleu y Jutiapa.

Elsa A. fue capturada en la entrada del centro carcelario "Canadá" cuando pretendía visitar a su conviviente. (Foto: PNC)

Investigación del caso

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Dirección General del Sistema Penitenciario, en la que se señaló que personas simulaban ser empleados de esa institución.

Esto se dio por medio de mensajes de WhatsApp, donde solicitaban dinero en efectivo a particulares, a cambio de facilitarles el ingreso a laborar en dicha institución, según indicó el MP.