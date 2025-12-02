¡Alerta en volcanes! El llamado a escalar con responsabilidad

-

El ascenso a volcanes combina aventura y aprendizaje, pero también exige responsabilidad. Es importante planificar con anticipación y practicar un turismo seguro y respetuoso.

Luego del incidente ocurrido en el volcán de Fuego, donde el turista David Barrios, de 25 años, resultó gravemente herido tras ser alcanzado por material balístico expulsado por el volcán, autoridades están en alerta para evitar más accidentes.

El proyecto Exploring de Guatemala hace una llamado a todos aquellos que ascienden volcanes para que lo hagan de forma responsable y segura.

"Al parecer hay muchas personas que evitan pagar guía o un tour y solo se van siguiendo a otros hasta hacer cumbre y luego cometen actos totalmente imprudentes llegando a donde no deben, ignorando a los demás que les dicen que no se acerquen, otros llegan a emborracharse, dejar envases tirados, contaminar, sufrir caídas, etc.", afirman.

Asimsimo, llaman a la reflexión a los creadores de contenido que comparten videos desafiando el peligro.

"Un llamado también a los creadores de contenido, hemos visto videos en redes desafiando el peligro, lo que motiva a otros a hacerlo sin medir consecuencias", expresa Exploring.

Llegó la época de escalar

Con la llegada de la temporada alta de ascensos, cientos buscan disfrutar de las vistas inolvidables desde las cumbres. Pero es importante no solo aventurarse, también prepararse.

Antes de cualquier excursión, es importante conocer las condiciones meteorológicas y contar con el acompañamiento de un guía turístico autorizado, que conozca correctamente la zona y sus inmediaciones.

Para conocer más sobre guías certificados y destinos de turismo seguro, puedes comunicarte con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) al número 1500.

Recomendaciones de Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hace las siguientes recomendaciones: