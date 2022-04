Mujer que ofreció Q100 para "pagar los daños" tiene multa por exceso de velocidad

Una mujer colisionó a otro vehículo y ofreció 100 quetzales por los daños ocasionados conduce un automóvil que tiene pendiente el pago de una multa por exceso de velocidad.

El recién pasado viernes 1 de abril se dio a conocer el caso de una mujer que protagonizó un accidente de tránsito en la cuesta de Villa Lobos, en el municipio de Villa Nueva. La conductora provocó el percance y ofreció pagar solo 100 quetzales por los daños ocasionados.

El piloto del otro vehículo involucrado grabó con su teléfono cuando la conductora bajó del vehículo para ofrecerle un pago mínimo por haberlo colisionado.

La mujer viajaba en el automóvil Mazda de color gris con placas P-351GKM y en el video que circula en redes sociales, descendió del vehículo con un billete de 100 quetzales en la mano y presionaba al otro conductor para que aceptara el dinero y se resolviera así el incidente.

Multa por exceso de velocidad

El vehículo en el que viajaba la mujer, tiene pendiente una multa por no cumplir con los límites de velocidad, la cual asciende a 309 quetzales con 70 centavos.

La infracción fue cometida el pasado 2 de febrero del año en curso, en la CA9 NorOccidente, ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 18. En el lugar el límite de velocidad es de 70 km/h, pero el vehículo conducía a 86.

El pago

Después de la colisión, el conductor del otro carro le señala a la mujer que los daños no fueron mínimos, por lo que 100 quetzales no cubren la reparación.

También indica que el automóvil no le pertenece y que es de su jefe. Pero la mujer pide que tenga consideración por ser mujer y acepte el dinero.

"Ay no seas así, no seas así, no seas así, mirá, soy chava. Estoy sola, no seas así", indica la conductora en la grabación.

"Tranquilizate. Mirá, te estoy dando Q100.00 y vámonos todos y así. Ya o no. ¿Querés o no?, reiteró la mujer.

Tras no llegar a un acuerdo, la mujer decidió volver a su vehículo para retirarse del lugar. Se presume que la mujer viajaba en estado de ebriedad.

Estas son las imágenes de lo ocurrido: