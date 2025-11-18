La mujer que permitía que abusaran de sus nietas

-

Las menores, que en ese entonces tenían 2 y 6, estaban al cuidado de la abuela. El presunto agresor sería un tío.

Una mujer identificada como Nohelia Lima Méndez, de 55 años, fue capturada en la aldea Las Trancas, Jutiapa, luego de ser señalada por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

De acuerdo con la investigación desarrollada hasta el momento, en 2014, Lima tuvo bajo su cuidado a dos nietas, de 2 y 6 años, quienes habrían sido víctimas de abuso.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer permitía que un familiar abusara de las pequeñas.

"Preliminarmente se sabe que el agresor sería un tío de las niñas. Sin embargo, continúan las averiguaciones", dijo un investigador de la PNC.

Tras la captura, la abuela de las víctimas fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso legal.

Los casos de abuso sexual son un problema recurrente en Guatemala, donde la violencia es con frecuencia de tipo intrafamiliar.

Las autoridades, como la PGN, han presentado denuncias en Jutiapa por casos de abuso y negligencia contra menores por parte de sus propios familiares o cuidadores.