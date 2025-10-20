Mujer pierde la vida tras pelea con su pareja en Quiché

En el ataque su hermana resultó con heridas de gravedad al intentar defenderla.
Rosalina Maquín Calam, de 30 años, perdió la vida tras una agresión ocurrida dentro de una vivienda cercana al estadio municipal, en la zona 3 de Uspantán, Quiché.
De acuerdo con las primeras investigaciones, su pareja es el principal sospechoso del hecho.
Durante el incidente, Geidi Maribel Maquín Calam, de 33 años, hermana de la víctima, intentó intervenir para detener la agresión.
En el intento sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y fue trasladada al Hospital Nacional de Uspantán, donde permanece bajo observación médica.
El presunto responsable huyó del lugar luego del ataque.
Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en el área con el propósito de localizarlo y esclarecer las circunstancias del crimen.