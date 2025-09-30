Preguntas incómodas y reclamos para la fiscal general en el Congreso

-

Aunque llegó al Congreso para requerir un aumento presupuestario para el MP, la fiscal general, Consuelo Porras, recibió varios reclamos.

OTRAS NOTICIAS: Consuelo Porras ofrece apoyo técnico al Congreso para una iniciativa de ley

La fiscal general, Consuelo Porras, llegó este martes 30 de septiembre a la Comisión de Finanzas del Congreso, para solicitar un presupuesto mayor para el Ministerio Público (MP) en 2026; sin embargo, su presencia fue aprovechada por diputados (algunos que no integran dicha sala) para hacer reclamos.

La primera de ellas fue la oficialista Andrea Villagrán, en lugar de hacer alguna pregunta en materia presupuestaria, señaló a la jefa del MP de criminalizar a algunos sectores. Además, la señaló de golpista y añadió que "va a ser recordada como la persona más odiada de nuestro país". Sin embargo, Porras reaccionó pidiendo respeto a la legisladora, a quien también le requirió dirigirse "con educación".

La intervención de Villagrán provocó varias llamadas al orden por parte del presidente de la sala, Julio Héctor Estrada; mientras que Álvaro Arzú Escobar pidió que no se le vuelva a permitir la participación en esa instancia, ya que no es integrante de la Comisión.

La diputada Andrea Villagrán aprovecha la presencia de la fiscal general para recriminarle por varios casos pic.twitter.com/wP5Nmhl2rL — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 30, 2025

¿Cuánto gana?

Aunque de manera menos confrontativa, también hizo una "pregunta incómoda" Román Castellanos, también electo por el Movimiento Semilla, quien le consultó a la fiscal general cuál es su salario, y ante una primera negativa a responder, reiteró "¿cuánto gana usted?".

Empero el dato no fue revelado, ya que Porras argumentó que una "prohibición expresa en ley" para hacer público su sueldo. Ante ello, el presidente de la sala legislativa indicó que se hará una solicitud por escrito.

El diputado román Castellanos preguntó a la fiscal general cuánto gana, pero no hubo respuesta pic.twitter.com/poOZ9nNPYI — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 30, 2025

No lo dejaron participar

Otro momento incómodo fue cuando el diputado José Chic quiso intervenir en la reunión, pero no se le permitió, debido a que no notificó su asistencia.

La situación se tornó tensa y el legislador acusó a Estrada de proteger a la fiscal general, a quien él pretendía interpelar.