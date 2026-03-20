La mujer que pretendía entrar equipo de "internet satelital" a la cárcel

La mujer buscaba entrar por un acceso no autorizado, cuando fue sorprendida.
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Joselin "N", de 43 años, pretendía entrar a la cárcel Canadá, Escuintla, con el fin de entregar 2 celulares, un router satelital con su antena y un panel solar.
La mujer quiso entrar por un acceso peatonal no autorizado, cuando fue sorprendida.
La Policía Nacional Civil (PNC) logró su captura y decomisó un equipo de internet satelital.
Autoridades afirman que este no el único equipo que los privados de libertad han adquirido, por lo que ahora se investiga quiénes puedan estar adquiriendo estos equipos para extorsionar, amenazar y coordinar actividades delincuenciales desde las prisiones.