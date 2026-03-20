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La mujer que pretendía entrar equipo de "internet satelital" a la cárcel

  • Por Jessica González
20 de marzo de 2026, 10:06
Todo quedó decomisado. (Foto: PNC)

Todo quedó decomisado. (Foto: PNC)

La mujer buscaba entrar por un acceso no autorizado, cuando fue sorprendida.

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Joselin "N", de 43 años, pretendía entrar a la cárcel Canadá, Escuintla, con el fin de entregar 2 celulares, un router satelital con su antena y un panel solar.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

La mujer quiso entrar por un acceso peatonal no autorizado, cuando fue sorprendida.

La Policía Nacional Civil (PNC) logró su captura y decomisó un equipo de internet satelital.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Autoridades afirman que este no el único equipo que los privados de libertad han adquirido, por lo que ahora se investiga quiénes puedan estar adquiriendo estos equipos para extorsionar, amenazar y coordinar actividades delincuenciales desde las prisiones.

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