El caso de la mujer asesinada tras recibir una llamada

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Siria era conocida por promover el deporte a los jóvenes en su comunidad.

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Siria Paz Monzón, de 25 años, era conocida en su comunidad por su cercanía con jóvenes y por promover la práctica del deporte durante su tiempo libre en la aldea Chiquirines, San Marcos.

Siria trabajaba entre semana y dedicaba fines de semana al fútbol. (Foto: Nuestro Diario)

De lunes a viernes cumplía con su jornada laboral en una empacadora de banano y, los fines de semana, se dedicaba a practicar fútbol.

La víctima salió a la calle para atender una llamada antes del ataque. (Foto: Nuestro Diario)

Personas cercanas comentaron su disposición para incentivar al deporte a los jóvenes del municipio.

Sobre el crimen

El hecho ocurrió cuando Siria se encontraba en su vivienda y recibió una llamada telefónica. Según familiares, salió a la calle para responder. En ese momento, dos hombres que se movilizaban se le acercaron y uno de ellos le disparó en varias ocasiones.

Autoridades investigan el hecho como posible ataque directo. (Foto: Nuestro Diario)

Siria fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada hacia un centro asistencial en Coatepeque; sin embargo, falleció durante el trayecto. Posteriormente, fue trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Malacatán.

La Policía Nacional Civil informó que una de las líneas de investigación apunta a un posible ataque directo, aunque el caso sigue bajo investigación.