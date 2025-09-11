Mujer rescata a sus siete hijos tras incendiarse su casa

-

La vivienda de las víctimas quedó consumida por completo debido al fuego.

El humo y el calor despertaron a Wendy Piola Rodríguez, una madre que logró actuar a tiempo y rescatar del fuego a sus siete hijos, con quienes residía en una casa ubicada en la 7a. calle de la colonia La Independencia, zona 2 de Mazatenango en Suchitepéquez.

Según la afectada, se acostó junto a sus hijos tras dejar en la leña una olla con frijoles para comer al día siguiente; sin embargo, desconoce por qué el fuego se descontroló y envolvió el inmueble.

Añade que intentó sofocar las llamas con agua de la pila, pero estas habían crecido. "Vi que no podía hacer nada, así que solo pensé en ellos, en que saliéramos de allí", expresó la ama de casa, cuyos hijos tienen 18, 16, 14, 12, 10, 6 y 4 años.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras ser alertados por vecinos y trabajaron al menos 90 minutos para controlar el siniestro.

Los bomberos estuvieron durante una hora y media tratando de controlar el incendio. (Foto: Surama Rodas / colaborada)

Techo colapsó

Según Juan López, el fuego se propagó rápidamente y colapsó parte del techo de lámina, lo que dificultó el acceso del agua a las zonas más críticas del incendio, por lo que fue necesario remover escombros para poder extinguirlo por completo.

Aunque la vivienda quedó totalmente destruida, la comunidad resalta el valor de esta madre que, en medio del caos logró poner a salvo a todos sus hijos, además llaman a la solidaridad de la población para apoyarla con recursos para comenzar de nuevo.