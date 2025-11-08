Joven conducía su auto, perdió el control y cayó a un barranco (video)

La mujer logró salir caminando del accidente que provocó que su vehículo cayera al fondo de un barranco.
El accidente se produjo en la carretera que conduce del Cementerio de Cristo rey, Santa Catarina Pínula, hacia la aldea Laguna Bermeja.
El vehículo quedó volcado a una profundidad de 50 metros.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron rescatarla.
Así fue su rescate:
La conductora salió caminando y logró sacar del vehículo algunas de sus pertenecías.