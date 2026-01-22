Captan a piloto de bus extraurbano manejando a toda velocidad (video)

El piloto iba sonando la bocina como "señal" para que otros se quitaran.
En redes sociales se hizo popular un video donde el piloto de un bus extraurbano iba a exceso de velocidad por las calles de la ciudad poniendo en riesgo a otros conductores que al escuchar como suena en repetidas ocasiones la bocina se quedan inmóviles o se apartan para evitar ser impactados.
Las imágenes muestran cómo el bus pasa a centímetros de otra unidad y luego avanza a gran velocidad.
Casi al finalizar se ve cómo la parte trasera del transporte se levanta debido a la rapidez en la que se movilizaba.