Mujer rompe el protocolo y besa al rey Carlos III (video)

Mientras ovacionaban al rey Carlos III al llegar al Palacio de Buckingham, Londres, el nuevo monarca aprovechó para saludar a la multitud, pero no contaba con la reacción de una mujer.

A través de las redes sociales se viralizó el momento en el que una mujer fue más allá y besó al nuevo rey Carlos III al pasar estrechando las manos de los asistentes como nuevo monarca.

Jenny Assiminios fue una de los entusiastas que esperaba junto al palacio de Buckingham para recibir los saludos del rey, cuando él pasó ella decidió plantarle un beso. "¿Puedo besarte? ¡por favor!", le dijo.

El el clip se escucha incluso cómo sonó su efusiva expresión de cariño, luego la mujer tomó la mano de Carlos y se la llevó a la altura de su pecho como en señal de consuelo.

La mujer fue entrevistada por CNN a quien contó la experiencia: "No podía creerlo, le dije: ¿puedo darle un beso? y él dijo: 'bueno, sí', así que lo agarré y estoy muy feliz... nunca me pasó por la cabeza que alguna vez besaría a un rey", dijo, agregando que él se veía triste y ella tuvo "un sentimiento" que la invadió para consolarlo.

"Es encantador, es perfecto", dijo Assiminios, tras esta acción que trascendió alrededor del mundo.

¿Qué significa que el rey haya aceptado ese acercamiento?

Según los especialistas, esta acción aceptada por el rey muestra al hijo primogénito de la reina Isabel II como un "monarca cercano", él siempre se caracterizó por ser serio, aunque a medida que fue envejeciendo se volvió más afable, además es el momento de demostrar una nueva faceta de su vida.

MIRA EL CURIOSO MOMENTO:

King Charles III, wearing a black suit and tie, is outside the gates of Buckingham Palace as he greets members of the public.



One woman has kisses him on the cheek as he stopped in front of her.



Latest: https://t.co/8AFWhoWFRI



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8LaxJ1aB0a — Sky News (@SkyNews) September 9, 2022