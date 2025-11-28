Cobró Q150 mil por boletos falsos para concierto de Arjona

El MP ubicó a la mujer que estafó a fans de Ricardo Arjona, al venderles entradas falsas para el concierto.
A inicios de noviembre, múltiples denuncias ingresaron al Ministerio Público (MP), todas, relatando que habían adquirido entradas para el concierto de Ricardo Arjona, pero que estas habían resultado ser falsas o que el vendedor ya no les respondió.
De estas denuncias, al menos ocho mencionaban directamente a Claudia María Alonzo Pacheco, quien supuestamente administraba una página en Facebook de fans de Arjona y aprovechó esa situación para estafar a las personas.
Preliminarmente, se informó que la mujer se logró apropiar de aproximadamente $6,599 (alrededor de Q50,558), al estafar a varias personas, quienes pagaron entre $243 (Q1,861) hasta $900 (Q6,895), pero posteriormente el MP confirmó que lo defraudado por esta mujer ascendió a aproximadamente Q150 mil.
Las entradas las ofreció a guatemaltecos, pero también a extranjeros como uruguayos y costarricenses.
Deberá devolver el dinero
Tras ser ubicada, el MP la citó junto a las agraviadas a una junta conciliatoria.
En la misma, las partes acordaron que Alonzo Pacheco devolverá la totalidad del dinero defraudado, pues se pudo establecer que en su cuenta bancaria recibió varias transferencias por la venta de los boletos falsos.