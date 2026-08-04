Reo escapa del hospital y provoca una intensa persecución (video)

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El hombre fue recapturado y puesto a disposición de la justicia tras haber tratado de huir al salir de un centro asistencial.

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El video de cómo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron neutralizar a un reo en Jalapa se ha viralizado en redes sociales.

Los primeros reportes indican que agentes de la Comisaría 22 recapturaron a un privado de libertad que intentó fugarse mientras recibía atención médica en el Hospital Nacional de Jalapa.

El detenido fue identificado como Alex Estuardo Rodríguez Aquino, de 20 años, quien guarda prisión preventiva por el delito de hurto agravado.

El privado de libertad habría sido trasladado al centro asistencial tras solicitar atención médica y, mientras era atendido, aprovechó un descuido para escapar.

El capturado habría solicitado recibir atención médica en horas de la mañana. (Foto: PNC)

Los agentes iniciaron una persecución y lograron recapturarlo. Las imágenes muestran que el hombre fue perseguido por dos agentes, incluso uno de ellos disparó al aire en al menos dos ocasiones para aturdir al prófugo.

Uno de los agentes logra alcanzarlo y lo neutraliza sobre la cinta asfáltica. Posteriormente, fue trasladado nuevamente al centro preventivo para hombres de Jalapa.