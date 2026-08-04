¡Atención! Clases seguirán suspendidas por actividad del volcán de Fuego

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases presenciales en municipios de Escuintla y Sacatepéquez.
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El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases presenciales para este miércoles 5 de agosto en los municipios de Escuintla y Alotenango, Sacatepéquez, como medida de prevención para resguardar a los estudiantes ante la reciente erupción del volcán de Fuego.
La decisión fue tomada siguiendo las recomendaciones emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Las autoridades detallaron que la suspensión de actividades aplica para todos los centros educativos, incluyendo al sector público, privado, por cooperativa, municipal y extraescolar.
Para monitorear la situación, las Direcciones Departamentales de Educación de ambos departamentos están participando en reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COE).
Además, el Mineduc hizo un llamado a toda la comunidad educativa, incluyendo a padres de familia y docentes, a mantenerse atentos a la información y nuevas directrices que se publiquen a través de los canales oficiales.