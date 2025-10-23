Multas de hasta Q500 mil a transporte pesado por daños en la capital

-

Más de mil vehículos de transporte pesado se han visto involucrados en percances viales.

Durante los primeros nueve meses del año, más de 1,500 vehículos de transporte pesado (entre camiones y cabezales) se han visto involucrados en percances viales dentro de la capital, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Este tipo de hechos genera un fuerte impacto en la movilidad y daños en la infraestructura por el tamaño y peso de las unidades.

Montejo recordó que incluso un cabezal destruyó el puente Adolfo Mijangos ubicado en el Periférico y zona 3 en el año 2024 y otros han bloqueado vías principales como el Periférico, la calzada San Juan, la ruta al Atlántico, la calle Martí y la calzada La Paz.

La Municipalidad de Guatemala mantiene un plan de prevención junto a la SAT y la PNC, con operativos de control de peso en rutas como la Aguilar Batres, Atlántico y Periférico, donde se utilizan pesas móviles para verificar la carga.

Este tráiler destruyó parte de una pasarela en la Aguilar Batres. (Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

Asimismo se informó que las multas por exceder peso o dimensiones van de 1 mil a 6 mil quetzales, mientras que quienes obstaculizan vías con cabezales o contenedores pueden recibir sanciones de 5 mil quetzales.

Si los conductores causan daños a infraestructura (como postes, pasarelas, puentes o tuberías) los casos son llevados a los juzgados, donde las multas pueden alcanzar hasta Q500 mil.

Montejo añadió que muchos de estos incidentes ocurren por sobrecarga, mala distribución de la mercadería o conductores sin experiencia o que son víctimas del cansancio, lo que ha provocado vuelcos y largas horas de cierre vial en puntos clave de la ciudad.