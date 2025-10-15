¡Múltiple accidente! Tres vehículos colisionan en Villa Nueva (video)

-

El tránsito está siendo afectado tras el accidente.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó la tarde de este miércoles un múltiple accidente de tránsito en la zona 4 de dicho municipio.

Según informó Henry Quevedo, vocero de la PMT, la colisión se registró en la 16 avenida, en dirección hacia la Calle Real.

Por motivos que aún se desconocen, tres vehículos impactaron entre sí, por lo que una persona fue trasladada por los Bomberos Voluntarios a un centro asistencial.

La ruta que conecta del Mercado Concepción hacia la Calle Real se encuentra cerrada momentáneamente debido a este accidente. Ya se han hecho las coordinaciones para retirar los vehículos afectados, según mencionaron las autoridades.

Accidente múltiple en zona 4 de Villa Nueva.



Video: PMT de Villa Nueva. pic.twitter.com/wtAa8K3P0J — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 15, 2025

Quevedo indicó que el tránsito está siendo afectado, ya que única ruta alterna para llegar al área céntrica del municipio es por el bulevar Los Reformadores. Posteriormente, se ha coloca un carril reversible para que fluya el tránsito, afirmó la PMT de Villa Nueva.

Se trabaja carril reversible en la 16 avenida zona 4 por accidente de #TransitoVN. pic.twitter.com/AwpisIclpV — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) October 15, 2025

Asimismo, se ha colocado selecto sobre los lubricantes derramados en el accidente, para evitar mayores inconvenientes en el lugar.