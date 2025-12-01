Versión Impresa
Múltiple accidente en zona 1 deja a una mujer herida (video)

  • Por Jessica González
01 de diciembre de 2025, 09:26
Varios autos se vieron involucrados en el fuerte accidente. (Foto: captura de video)

Un accidente de tránsito que involucró a varios autos se registró la mañana de este lunes en la zona 1, dejando el paso obstruido y a una mujer herida de gravedad.

Un fuerte accidente se registró esta mañana de lunes 1 de diciembre en la 3a. avenida de la zona 1.

Varios autos chocaron dejando a una mujer gravemente herida.

Las fuertes imágenes que han circulado en redes sociales muestran a la víctima tendida en el suelo y en estado de crisis luego del impacto. 

Socorristas llegaron al lugar para brindarle atención médica.

Hasta ahora, se desconocen más detalles del accidente, el cual obstaculizó el paso por el sector. 

Mira aquí el video: 

