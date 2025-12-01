Múltiple accidente en zona 1 deja a una mujer herida (video)

Un accidente de tránsito que involucró a varios autos se registró la mañana de este lunes en la zona 1, dejando el paso obstruido y a una mujer herida de gravedad.
Un fuerte accidente se registró esta mañana de lunes 1 de diciembre en la 3a. avenida de la zona 1.
Varios autos chocaron dejando a una mujer gravemente herida.
Las fuertes imágenes que han circulado en redes sociales muestran a la víctima tendida en el suelo y en estado de crisis luego del impacto.
Socorristas llegaron al lugar para brindarle atención médica.
Hasta ahora, se desconocen más detalles del accidente, el cual obstaculizó el paso por el sector.