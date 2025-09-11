Accidente múltiple deja tres heridos en la ruta Interamericana

Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al llamado por un accidente vehicular en el que se vieron involucrados varios automotores.

El hecho sucedió la noche de este miércoles en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana, en donde resultaron heridas tres personas.

Una de ellas se encontraba atrapada entre los hierros retorcidos de uno de los automóviles, por lo que los socorristas trabajaron con equipo hidráulico para efectuar el rescate.

Con equipo especial tuvieron que rescatar a una de las víctimas. (Foto: Asonbomd)

Posteriormente, las tres víctimas fueron trasladadas hacia la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Chimaltenango.

Las tres víctimas heridas fueron trasladadas al IGSS de Chimaltenango. (Foto: Asonbomd)