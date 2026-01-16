Múltiple colisión deja varios heridos en ruta al Atlántico este viernes

Cinco vehículos estuvieron involucrados en el percance vial en Sanarate, El Progreso.
Un múltiple accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes 16 de enero, en el kilómetro 55 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso.
Por motivos que se desconocen, cinco vehículos colisionaron entre sí, provocando que se generara tránsito lento la mencionada ruta.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar tras ser alertados y en el lugar le brindaron atención prehospitalaria a varias personas.
Las víctimas presentaban heridas menores y crisis nerviosa, según indicó el cuerpo de bomberos.
Asimismo, los socorristas quedaron en el lugar de los hechos en prevención y coordinando con las autoridades correspondientes.