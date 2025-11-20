Accidente en zona 16 provoca cierre parcial sobre el bulevar Landívar

-

La PMT coordina la atención de este y otros cuatro percances viales simultáneos en puntos clave de la ciudad, incluyendo fallas mecánicas de buses extraurbanos en el Bulevar Liberación, el Periférico y la Ruta al Atlántico, afectando la movilidad vehicular.

En la mañana de este jueves 20 de noviembre se registraron varios incidentes viales, entre ellos, un choque ocurrido en el bulevar Landivar, 4-00 de la zona 16.

Según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT), una motocicleta y una camioneta colisionaron y, tras el impacto, el vehículo particular terminó derribando un árbol.

En el área trabaja la Policía Nacional Civil junto con agentes de la PMT, quienes realizan maniobras para retirar el árbol y habilitar por completo el paso hacia la ruta principal.

Otros percances

Otro percance se reportó en el bulevar Liberación, donde un autobús extraurbano sufrió fallas mecánicas y quedó detenido en el carril derecho después de la avenida Hincapié en dirección al Obelisco. Las autoridades coordinaron una grúa para movilizarlo y evitar mayores complicaciones en el tránsito.

Además, la PMT informó que en el puente El Incienso se gestiona el retiro de un vehículo averiado que afecta el Periférico en zona 7, principalmente en dirección al Centro Histórico, por lo que se recomienda precaución.

En la zona 18, un autobús quedó varado a la altura del kilómetro 5 de la ruta al Atlántico, en dirección a la colonia Atlántida. Las autoridades ya coordinaron su remolque.

Finalmente, en la zona 11, un camión con fallas mecánicas quedó detenido en el carril auxiliar del Periférico, cerca de la 22 calle. El percance genera dificultades para los conductores que buscan conectarse hacia el puente de Cejusa. Los equipos trabajan en desplazar el vehículo para mejorar la fluidez vehicular en el sector.