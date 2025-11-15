Versión Impresa
Muni lanza aplicación navideña para consultar actividades en la ciudad

  • Por Redacción Soy502
15 de noviembre de 2025, 15:35
La Municipalidad lanzó una aplicación para consultar actividades navideñas. (Foto: captura de pantalla)

A través de una aplicación web, se podrá consultar actividades navideñas que se desarrollarán en la ciudad. 

La Municipalidad de Guatemala puso a disposición de los vecinos una aplicación web en la que se podrá consultar actividades navideñas. 

En la misma, aparecen actividades, la fecha, lugares y horarios. Así como otra información de interés para los asistentes. 

No es necesario descargar ninguna aplicación, se puede acceder al sitio a través de un código QR o ingresando a la página: https://gis.muniguate.com/navidad/

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
Las actividades

Entre las actividades planificadas por la temporada navideña están: bazares navideños, desfiles de bandas, desfile de carrozas, mapping fantástico, encendido de luces y el Festival Navideño. 

En el sitio está una breve descripción de cada actividad.

