Muni lanza aplicación navideña para consultar actividades en la ciudad

A través de una aplicación web, se podrá consultar actividades navideñas que se desarrollarán en la ciudad.
Te interesa: Este será el recorrido del "Desfile Navideño" para este sábado 15 de noviembre
La Municipalidad de Guatemala puso a disposición de los vecinos una aplicación web en la que se podrá consultar actividades navideñas.
En la misma, aparecen actividades, la fecha, lugares y horarios. Así como otra información de interés para los asistentes.
No es necesario descargar ninguna aplicación, se puede acceder al sitio a través de un código QR o ingresando a la página: https://gis.muniguate.com/navidad/
Las actividades
Entre las actividades planificadas por la temporada navideña están: bazares navideños, desfiles de bandas, desfile de carrozas, mapping fantástico, encendido de luces y el Festival Navideño.
En el sitio está una breve descripción de cada actividad.