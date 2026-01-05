Municipal anuncia los cambios en su plantel para el Clausura 2026

Cuatro jugadores no seguirán en Municipal para el Clausura 206, anunció la institución este lunes.
MÁS FÚTBOL: Manchester United despide a Ruben Amorim y busca nuevo DT
Se trata de los defensas guatemaltecos Mathius Gaitán (canterano) y de Carlos Salvador Estrada, quienes tienen contrato vigente con el club y serán dados a préstamo.
Gaitán jugará el torneo con Achuapa y "Chava" Estrada, según se rumora, con Marquense.
Mientras, el equipo rojo informó que el delantero panameño Davis Contreras fue despedido.
Además, al delantero hondureño Eddie Hernández (que todavía tiene relación contractual con los escarlatas) se le declaró transferible.
Municipal todavía no anuncia refuerzos para el próximo torneo. Este martes por la tarde iniciará el reacondicionamiento físico en el estadio de El Trébol.