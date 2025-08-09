Rojos y cremas se verán las caras en el clásico 334

-

Con un ambiente lejos de lo ideal para ambos, Municipal y Comunicaciones se ven las caras este domingo (5:00 p. m.) en el clásico 334, en donde buscarán un punto de inflexión para tener el envión anímico en la temporada.

Si bien, los rojos llegan en la parte alta de la clasificación del torneo Apertura 2025, el empate entre semana frente a Sporting San Miguelito (1-1), en la inauguración oficial del alumbrado eléctrico del estadio El Trébol, no dejó muy buenas sensaciones en el campamento edil.

Precisamente, este duelo ante los albos, será también el primero en el que las torres de luces iluminarán la cancha en un juego en el plano nacional y no podría ser en un mejor escenario que ante el acérrimo rival, que tampoco es que llegue en una buena situación.

El Clásico #334 trae consigo una historia escrita en cifras

⚽ Comunicaciones y Municipal han librado 333 batallas que dejaron goles, victorias y empates grabados en la memoria de Guatemala.



Después de haber arrancado el certamen con una victoria, el conjunto blanco encadena dos partidos sin sumar de a tres puntos, con una derrota (1-0 ante Mixco) y un empate (2-2 contra Guastatoya), por lo que confía en plantarse en patio ajeno y retomar la confianza.

El cara a cara servirá también para romper con la igualdad total que existe en los duelos disputados en El Trébol, en donde se han celebrado 12 clásicos, con cuatro triunfos para cada bando y la misma cantidad de empates. ¿Quién toma la delantera?