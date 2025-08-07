Selección Femenina de Guatemala conoce la ruta al Mundial

La Selección Femenina de Guatemala ya conoce su camino rumbo a la Copa del Mundo 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
MÁS FÚTBOL: Guatemala dice presente en los Juegos Mundiales Chengdu 2025
La Concacaf anunció los detalles del Campeonato W 2026, que otorgará cuatro boletos directos y dos repechajes al Mundial. Además, los finalistas de ese evento obtendrán su pase a las justas de verano.
Guatemala, que es dirigida por la mexicana Karla Maya, iniciará su participación en la Clasificatoria W, en la que estarán 30 selecciones del área, a excepción de Estados Unidos y Canadá, quienes por ranking ya están clasificadas al premundial.
Las 30 selecciones serán divididas en 6 grupos de 5 y solo los primeros lugares avanzarán al Campeonato W. El sorteo se realizará el miércoles 20 de agosto. Guatemala se encuentra en el bombo 2 junto a Belice, Surinam, Nicaragua, Antigua y Barbuda y Curazao.
La Clasificatoria arrancará en noviembre 2025 y continuará en febrero y abril del 2026. Serán dos partidos de local y dos de visita. Antes, la Bicolor femenil participará en los Juegos Centroamericanos en octubre.