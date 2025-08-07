Selección Femenina de Guatemala conoce la ruta al Mundial

-

La Selección Femenina de Guatemala ya conoce su camino rumbo a la Copa del Mundo 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Concacaf anunció los detalles del Campeonato W 2026, que otorgará cuatro boletos directos y dos repechajes al Mundial. Además, los finalistas de ese evento obtendrán su pase a las justas de verano.

La mexicana Karla Maya es presentada como nueva entrenadora de la Selección Femenina de Guatemala pic.twitter.com/IWzPD0rfss — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) March 6, 2025

Guatemala, que es dirigida por la mexicana Karla Maya, iniciará su participación en la Clasificatoria W, en la que estarán 30 selecciones del área, a excepción de Estados Unidos y Canadá, quienes por ranking ya están clasificadas al premundial.

Las 30 selecciones serán divididas en 6 grupos de 5 y solo los primeros lugares avanzarán al Campeonato W. El sorteo se realizará el miércoles 20 de agosto. Guatemala se encuentra en el bombo 2 junto a Belice, Surinam, Nicaragua, Antigua y Barbuda y Curazao.

#SeleMayorFem | SELECCIÓN FEMENINA SIGUE SU PREPARACIÓN



Bajo la dirección técnica de DT. Karla Maya, la #SeleMayorFem sigue su preparación en el Centro Alto Rendimiento -CAR-.



La Sele se prepara para los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.#VamosGuate #VamosChicas pic.twitter.com/jINuNUKkc7 — FFG (@fedefut_oficial) July 29, 2025

La Clasificatoria arrancará en noviembre 2025 y continuará en febrero y abril del 2026. Serán dos partidos de local y dos de visita. Antes, la Bicolor femenil participará en los Juegos Centroamericanos en octubre.