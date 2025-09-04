Municipal vence a Mixco y sube al liderato del torneo Apertura 2025

-

Municipal le propinó la segunda derrota del torneo Apertura 2025 a Mixco (3-1) y aprovechó para arrebatarles el liderato, en un duelo adelantado de la jornada 8, que terminará de completarse el fin de semana.

Y eso que la cosa había arrancado mal para los ediles, cuando el árbitro marcó una pena máxima a favor de los chicharroneros por una falta de César Archila sobre Esteban García. Nicolás Martínez (minuto 33) fue el encargado de transformarlo en el 1-0 para la visita.

Pero poco les duró la alegría, pues John Méndez (40) apareció con un zapatazo de zurda desde fuera del área para sorprender a Kevin Moscoso e igualar las acciones.

Justo antes del descanso, al 45, Jorge Sotomayor se pasó llevando a Eddie Hernández y provocó un penal. El atacante hondureño fue el encargado de cobrar y terminó llevando a los rojos con ventaja 2-1 al descanso.

La segunda parte fue un poco más de trámite, pero Cristian Jiménez (57) sentenció el triunfo de Municipal al aprovechar de buena manera un tiro libre lejano de Rudy Barrientos, con el que los dirigidos por Mario Acevedo ahora se encuentran en lo más alto de la clasificación, desplazando a los mixqueños, por diferencia de goles.