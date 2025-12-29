Municipal fija postura por los hechos de violencia en la final

Dos días después de los actos vandálicos que opacaron la final de vuelta del Apertura 2025 en el estadio de El Trébol, la junta directiva de Municipal emitió un comunicado en el que "rechaza enérgicamente cualquier tipo de comportamiento que implique violencia".
La institución roja afirmó que inició una investigación para identificar a los "autores de esos lamentables y deleznables incidentes, para declararlos non gratos y prohibirles el ingreso a nuestras instalaciones deportivas", se lee en el documento.
Los rojos nombraron a los revoltosos como "fanáticos antisociales" que no quieren respetar las normas que ha dispuesto el club para resguardar la integridad de los presentes en cada evento que organiza.
Los hechos
Después del pitazo final del partido entre Municipal y Antigua (1-0) y, tras una riña entre jugadores, un grupo de aficionados rompió una de las puertas de emergencia de la general norte para entrar a la cancha.
Los inadaptados fueron directo al camerino visitante, pero fueron retenidos por antimotines. Después se dirigieron a la platea dirigencial lanzando objetos. Al menos, dos aficionados resultaron heridos.