Municipal vence a Mictlán con gol de Archila, antes de entregar El Trébol a Fedefut

En el último partido de Municipal antes de entregarle las llaves de El Trébol a la Fedefut, de cara a los dos partidos más importantes de nuestra Selección (contra Panamá y Surinam), se despidió con una victoria por la mínima ante Mictlán, gracias al gol de César Archila.

El cuadro escarlata contó con varias ocasiones para colocarse por delante ante los mitecos en este duelo por la fecha 18 del Apertura 2025. José Carlos Martínez, quien está a dos anotaciones de alcanzar el centenar en la Liga Nacional, mostró hambre y tuvo hasta cuatro ocasiones, sin conseguir estar fino.

FT | ¡MUNICIPAL SE QUEDA CON LOS 3️⃣ PUNTOS!



Gracias a la anotación de César Archila, Municipal se impone a Mictlán en casa, en el Estadio El Trébol.



Presentado por: @BetcrisGuate

Pero la apertura del marcador llegó con un remate de César Archila, que picó justo frente al guardameta John Faust y lo dejó descolocado, al minuto 42.

Antes del descanso, John Méndez pudo ampliar la ventaja con otro trallazo desde fuera del área, pero esta vez fue al larguero (45+1).

En la segunda mitad, el "Flaco" Martínez siguió intentando llegar a las 99 dianas, cifra que había alcanzado ante Xelajú, pero que volvió a bajar a 98 por la sanción a Xelajú que perdió 0-3 sobre la mesa.

¡El gol de la victoria del líder escarlata! César Archila disparó y el guardameta falló para el 1-0 de Municipal sobre Mictlán.

Un cabezazo desviado y otro remate desde la media luna, fueron las intentonas del 9 rojo, quien cedió su lugar a Eddie Hernández al minuto 79.

Estuvieron más cerca de anotar Méndez (52) y Cristian Hernández (62), pero ambos encontraron a Faust bien ubicado.

La mejor del cuadro visitante la protagonizó William Fajardo, quien ingresó al área roja por la izquierda y cuando se disponía a definir, llegó la barrida puntual del cubano Yúnior Pérez (65).

Resultados de la Jornada



Presentado por @BetcrisGuate



⚽ Categoría Mayor - Apertura 2025

Jornada 7 | Segunda Vuelta



¿Cuál fue el partido que más te sorprendió esta jornada?

Daniel Santa protagonizó la otra mala noticia para el cuadro jutiapaneco, pues salió lesionado cuando faltaban 5 minutos para el final.

En el escenario, donde Guatemala ambiciona clasificar a su primer Mundial cuando enfrente a Panamá (jueves 13) y Surinam (martes 18), destacó la presencia de exportero edil Jaime Penedo, quien actualmente es directivo de la Fepafut.