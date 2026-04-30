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Municipal busca confirmar su buen momento ante Guastatoya en los cuartos de final

  • Por Pablo Arrivillaga
29 de abril de 2026, 18:25
Liga Nacional
El cuadro escarlata quiere imponer condiciones desde la ida en campo guastatoyano. (Foto: Wilder López / Nuestro Diario)&nbsp;

El cuadro escarlata quiere imponer condiciones desde la ida en campo guastatoyano. (Foto: Wilder López / Nuestro Diario) 

Municipal visitará este jueves a Guastatoya (7:00 p. m.) en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura. 

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Tras el primer cruce entre Marquense y Xelajú que se disputará también este jueves (4:30 p. m.), la emoción se traslada más tarde al oriente del país, donde Guastatoya recibirá a Municipal en el estadio David Cordón Hichos, en otra serie que promete alto voltaje desde el arranque.

El cuadro edil parte como uno de los principales candidatos a ganar el torneo. Finalizó segundo en la fase regular con 38 puntos, producto de once victorias, cinco empates y seis derrotas.

El equipo dirigido por Mario Acevedo llega en alza tras golear 3-0 a Mixco el domingo y encadenar tres triunfos consecutivos, incluidos resultados positivos ante Marquense y Comunicaciones. Además, definirá la eliminatoria en casa el domingo (4:30 p. m.) en El Trébol.

Por su parte, el conjunto pechoamarillo aseguró la permanencia y se clasificó en el séptimo puesto con 31 unidades.

Bajo la conducción del argentino Pablo Centrone, cerró la fase regular en buena forma, destacando la goleada 4-0 sobre Marquense en su último partido y un tramo final en el que sumó con regularidad, lo que le permite encarar la liguilla con confianza, además de contar con el arquero menos goleado de la fase regular, Rubén Escobar.

Los duelos de la etapa de clasificación fueron parejos; Guasta rescató un empate a un gol en casa, mientras que los rojos se impusieron 2-1 en la capital, dejando abierta la eliminatoria de cara a estos cuartos de final.

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