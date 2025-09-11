Versión Impresa
Los curiosos artículos que provocaban inundaciones en una calle de Ciudad Vieja

  • Por Geber Osorio
11 de septiembre de 2025, 15:50
Entre basura y todo tipo de objetos fueron encontrados en el sistema de drenaje. (Foto: Municipalidad de Ciudad Vieja)

Las autoridades mencionaron que encontraron diversos objetos en un drenaje de ese lugar. 

En San Lorenzo El Cubo, también conocido como "La Calle del Cauce", ubicado en el municipio de Ciudad Vieja, del departamento de Sacatepéquez, se realizó la reparación de un drenaje. 

La Municipalidad de mencionado municipio dio a conocer que enviaron a su personal para reparar el sistema de drenaje por el mal uso que le dan algunos vecinos de la localidad.

Entre lo que fue retirado del sistema principal, se encuentran pañales, juguetes, plumas y hasta ropa interior, según indicó la entidad.

Distintos objetos fueron retirados del sistema de drenaje. (Foto: Municipalidad de Ciudad Vieja)
Estos objetos provocaban que la calle de la bomba se inundara ante las fuertes lluvias que se han registrado en el país, en los últimos días.

"Nuevamente se hace el llamado a la reflexión, responsabilidad y entendimiento de que las malas acciones que se realizan afectan únicamente a las futuras generaciones", comentó dicha institución.

Personal municipal repara el sistema principal para drenajes. (Foto: Municipalidad de Ciudad Vieja)
