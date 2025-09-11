Los curiosos artículos que provocaban inundaciones en una calle de Ciudad Vieja

Las autoridades mencionaron que encontraron diversos objetos en un drenaje de ese lugar.
En San Lorenzo El Cubo, también conocido como "La Calle del Cauce", ubicado en el municipio de Ciudad Vieja, del departamento de Sacatepéquez, se realizó la reparación de un drenaje.
La Municipalidad de mencionado municipio dio a conocer que enviaron a su personal para reparar el sistema de drenaje por el mal uso que le dan algunos vecinos de la localidad.
Entre lo que fue retirado del sistema principal, se encuentran pañales, juguetes, plumas y hasta ropa interior, según indicó la entidad.
Estos objetos provocaban que la calle de la bomba se inundara ante las fuertes lluvias que se han registrado en el país, en los últimos días.
"Nuevamente se hace el llamado a la reflexión, responsabilidad y entendimiento de que las malas acciones que se realizan afectan únicamente a las futuras generaciones", comentó dicha institución.