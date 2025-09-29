Las cuatro pasarelas que la Municipalidad busca construir en las zonas 4, 11, 15

-

Los interesados en desarrollar el proyecto deberán presentar sus propuestas a la comuna.

La Municipalidad de Guatemala informó que mediante la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (EMETRA), construirán cuatro pasarelas peatonales, las cuales estarán ubicadas en las zonas 4, 11 y 15.

Las pasarelas estarán ubicadas en los siguientes puntos:

• 10 avenida frente al Liceo Guatemala, zona 4.

• Anillo Periférico y 9a. avenida, en cercanías a la estación de Transmetro Granai, zona 11

• Anillo Periférico a inmediaciones de la estación de Transmetro Cejusa zona 11.

• 2a. calle entre 18 avenida y 18 avenida "A" zona 15.

Las pasarelas serán ubicados en tres zonas de la capital. (Foto: Municipalidad de Guatemala / Soy502)

Para su construcción, la comuna hizo una invitación mediante una publicación en el Diario de Centro América para las personas que individuales o jurídicas que quieran hacer el trabajo presenten sus propuestas.

La Municipalidad precisó que las obras deberán ejecutarse conforme a lo establecido en el Reglamento para la Construcción de Pasarelas o Puentes Peatonales en el Municipio de Guatemala, así como en los términos de referencia definidos para este proceso.

La publicación señala que los interesados en participar en el proceso deberán presentar sus propuestas el miércoles 22 de octubre próximo en las oficinas centrales de la Dirección de Obras, ubicadas en el Edificio Municipal de la zona 1 entre las 10.30 y 12 horas.

También precisó que los términos de referencia son de acceso público y podrán solicitarse vía correo electrónico, en formato digital o consultarse directamente en la página web de la Municipalidad de Guatemala.

El acceso al contenido de los documentos será gratuito y los que no puedan ser publicados en la página web por su naturaleza serán entregados directamente por EMETRA a quienes lo soliciten.