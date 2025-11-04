¡Atención! Municipalidad de Guatemala anuncia Desfile Navideño 2025

-

La Municipalidad de Guatemala presentó su calendario de actividades navideñas y otras más en la capital, las cuales se desarrollarán durante noviembre y diciembre.

Entre ellas, se encuentra el Desfile Navideño, el cual dará inicio el próximo 8 de noviembre, en un horario de 18:00 a 21:00 horas. El recorrido iniciará en la 22 calle 6-77 de la zona 1, en el Palacio Municipal.

Además, el último recorrido será el próximo 8 de diciembre, por lo que las autoridades indicaron que los ciudadanos podrán consultar el recorrido en sus zonas, por medio de las redes sociales de la Municipalidad y de las alcaldías auxiliares correspondientes.

Festival Navideño

Otra de las actividades es el Festival Navideño de la Ciudad, en la Plaza de la Constitución, su inauguración será el 21 de noviembre y finalizará el 22 de diciembre.

El horario de esta actividad será de 10:00 a 22:00 horas cada día y la dirección exacta es de 6a. a 7a. avenida y de 6a. a 8a. calle de la zona 1 capitalina.

Desfile y Festival Navideños iniciarán este mes y finalizarán en diciembre. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Otras actividades

La Navidad Encantada en el Mapa en Relieve, será otra de las actividades que estará del 29 de noviembre al 21 de diciembre, en horario de 15:00 a 22:00 horas, en el final de avenida Simeón Cañas, en zona 2, en el Hipódromo del Norte.

La Marimba Orquesta Municipal estará el jueves 6 en la 13 avenida 10-14 de la colonia Roosevelt en zona 11. El miércoles 12 en la 5a. avenida entre 14 y 16 calle de la zona 14, frente al Edificio Baltica.

Asimismo, el sábado 29 en la Concha Acústica de la zona 1. Y el domingo 30 en la avenida del Cementerio y 25 calle, en la Plaza el Güipil, en la zona 3.

Conoce todas las demás actividades que llevarán a cabo en los distintos puntos de la capital acá: