¡Atención! Municipalidad de Guatemala anuncia Desfile Navideño 2025

La Municipalidad de Guatemala presentó su calendario de actividades navideñas y otras más en la capital, las cuales se desarrollarán durante noviembre y diciembre.
La Municipalidad de Guatemala dio a conocer las distintas actividades que se tendrán durante noviembre en la ciudad capital, donde destacan algunas navideñas.
Entre ellas, se encuentra el Desfile Navideño, el cual dará inicio el próximo 8 de noviembre, en un horario de 18:00 a 21:00 horas. El recorrido iniciará en la 22 calle 6-77 de la zona 1, en el Palacio Municipal.
Además, el último recorrido será el próximo 8 de diciembre, por lo que las autoridades indicaron que los ciudadanos podrán consultar el recorrido en sus zonas, por medio de las redes sociales de la Municipalidad y de las alcaldías auxiliares correspondientes.
Festival Navideño
Otra de las actividades es el Festival Navideño de la Ciudad, en la Plaza de la Constitución, su inauguración será el 21 de noviembre y finalizará el 22 de diciembre.
El horario de esta actividad será de 10:00 a 22:00 horas cada día y la dirección exacta es de 6a. a 7a. avenida y de 6a. a 8a. calle de la zona 1 capitalina.
Otras actividades
La Navidad Encantada en el Mapa en Relieve, será otra de las actividades que estará del 29 de noviembre al 21 de diciembre, en horario de 15:00 a 22:00 horas, en el final de avenida Simeón Cañas, en zona 2, en el Hipódromo del Norte.
La Marimba Orquesta Municipal estará el jueves 6 en la 13 avenida 10-14 de la colonia Roosevelt en zona 11. El miércoles 12 en la 5a. avenida entre 14 y 16 calle de la zona 14, frente al Edificio Baltica.
Asimismo, el sábado 29 en la Concha Acústica de la zona 1. Y el domingo 30 en la avenida del Cementerio y 25 calle, en la Plaza el Güipil, en la zona 3.
Conoce todas las demás actividades que llevarán a cabo en los distintos puntos de la capital acá: