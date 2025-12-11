Decisión de la Municipalidad de Masagua tras crimen de alcalde

Luego del asesinato del alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, la comuna se ha pronunciado a través de sus redes sociales.
EN CONTEXTO: Esposa de alcalde de Masagua rompe el silencio durante el funeral (video)
Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue víctima de un ataque armado durante un desfile navideño que se realizaba la noche del 6 de diciembre.
Durante el evento, el jefe edil iba acompañado de su esposa Fernanda Arriola Marroquín, quien resultó ilesa.
El cuerpo del alcalde fue velado por tres días y fue sepultado en la aldea Llanitos, ubicada en el mismo municipio, donde residen sus padres.
Decisión de la Municipalidad de Masagua
Tras varios días de silencio, la municipalidad del municipio se pronunció a través de sus redes sociales.
El comunicado informa que el Concejo Municipal decretó luto municipal por cuarenta días además de cancelar todo tipo de eventos.
"El Consejo Municipal, derivado al sensible fallecimiento del señor Alcalde Municipal, Nelson Luciano Marroquín Marroquín, ha decretado luto nacional por cuarenta días, quedando suspendida toda clase de actividades festivas durante el tiempo que perdure el luto", dice el comunicado.
Esta medida se tomó con la finalidad de honrar la memoria del funcionario.