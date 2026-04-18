Municipalidad se pronuncia tras derrumbe en Villa Nueva

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Las autoridades aclaran que el derrumbe no involucró a personal municipal.

La Municipalidad de Villa Nueva se pronunció tras el derrumbe registrado en la colonia El Paraíso, zona 5, y aclaró que el incidente no involucró a personal municipal.

Por medio de un comunicado, la comuna indicó que los trabajos que se realizaban en el lugar están a cargo de una empresa privada, por lo que los obreros afectados no forman parte del personal municipal.

Los trabajos en el área están a cargo de una empresa privada. (Foto: Wilder López/Soy502)

La Municipalidad de Villa Nueva se pronunció tras el derrumbe registrado en la colonia El Paraíso, zona 5, y aclaró que el incidente no involucró a personal municipal.

: Wilder López pic.twitter.com/4S38Jfq7I3 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 18, 2026

A pesar de ello, la municipalidad expresó su solidaridad con la familia de la persona fallecida, y señaló que brindará acompañamiento ante lo ocurrido.

"No obstante, esta situación no significa en ningún momento que la Municipalidad sea ajena al dolor de lo sucedido... expresamos nuestro apoyo, solidaridad y acompañamiento a la familia de la persona afectada ante este hecho lamentable", se lee en el comunicado.

Autoridades municipales brindarán acompañamiento ante lo ocurrido. (Imagen: Municipalidad de Villa Nueva)

El pronunciamiento se da luego del derrumbe ocurrido durante trabajos de excavación para la construcción de un paso a desnivel en el sector, donde varios trabajadores quedaron soterrados y, de forma preliminar, se reportó una persona fallecida