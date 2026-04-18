Municipalidad se pronuncia tras derrumbe en Villa Nueva

Las autoridades aclaran que el derrumbe no involucró a personal municipal.
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La Municipalidad de Villa Nueva se pronunció tras el derrumbe registrado en la colonia El Paraíso, zona 5, y aclaró que el incidente no involucró a personal municipal.
Por medio de un comunicado, la comuna indicó que los trabajos que se realizaban en el lugar están a cargo de una empresa privada, por lo que los obreros afectados no forman parte del personal municipal.
A pesar de ello, la municipalidad expresó su solidaridad con la familia de la persona fallecida, y señaló que brindará acompañamiento ante lo ocurrido.
"No obstante, esta situación no significa en ningún momento que la Municipalidad sea ajena al dolor de lo sucedido... expresamos nuestro apoyo, solidaridad y acompañamiento a la familia de la persona afectada ante este hecho lamentable", se lee en el comunicado.
El pronunciamiento se da luego del derrumbe ocurrido durante trabajos de excavación para la construcción de un paso a desnivel en el sector, donde varios trabajadores quedaron soterrados y, de forma preliminar, se reportó una persona fallecida