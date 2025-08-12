Municipalidad de Xela responde ante comunicado del Inde

-

En una conferencia de prensa, el alcalde de Xela Juan Fernando López, junto a su concejo municipal, informó sobre el proceso legal que se sigue en contra del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

El jefe edil respondió ante un comunicado emitido por el INDE, en el que asegura que un Juzgado de Primera Instancia del ramo Civil ordenó incluir en el Presupuesto 2026 de Ingresos y Egresos de la comuna, el pago de Q700.4 millones a la institución.

Sin embargo, el representante legal municipal, Eduardo Castillo, aseguró que la resolución del Juzgado no está en firme, ya que se han presentado dos recursos en su contra para evitar el pago de la supuesta deuda y el alza a la tarifa de la energía eléctrica a la población altense.

"No tiene sentido que se presupueste antes de la discusión judicial", apuntó Castillo, agregando que la Municipalidad está obligada a impugnar las resoluciones y que no se presupuestará el pago en el plazo establecido.

La comuna mantiene la postura de no permitir el alza a la tarifa de energía. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Según el INDE, la orden del tribunal ejecuta una sentencia firme que condenó a la comuna quetzalteca a pagar parte de la deuda de más de Q1,700 millones por suministro de potencia y energía.

Castillo recordó que la Municipalidad cuenta con contratos celebrados en 1927 y 1978, mediante los cuales el INDE otorgó concesiones de carácter vitalicio a la comuna de Xela, incluyendo tarifas y consumo de potencia a un precio distinto del que se pretende cobrar actualmente.

Durante la conferencia, el alcalde López refirió que dicho contrato es lesivo porque contempla un aumento de 3 centavos de dólar cada tres meses durante su tiempo de vigencia, es decir, hasta 2027.