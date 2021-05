Murcielago a bordo: avión aterriza de emergencia en India (video)

En India, un avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, luego de que un murciélago asustara a los pasajeros, volando entre ellos.

En algunos videos que circulan en redes sociales se observa un hecho insólito, pues en pleno vuelo de un avión que viajaba de India a Estados Unidos, se aprecia que un murciélago iba a bordo.

Las grabaciones virales muestran el momento exacto en que el animal se coló en la cabina y volaba entre las filas de los asientos de los pasajeros, causando sorpresa y pánico.

Los tripulantes alertaron de lo sucedido al capitán y se procedió a programar el aterrizaje de emergencia de la aeronave.

What else is left to see in 2021 :



Air India flight to Newark returns back to Delhi after a bat flew by the cabin.



pic.twitter.com/RmQ1ILTrLQ — Dr Nilima Srivastava (@gypsy_nilima) May 29, 2021

El desalojo

La aerolínea se vio obligada a realizar un aterrizaje emergente, asimismo, los pasajeros fueron trasladados a otro avión para resguardar su seguridad.

Los encargados e ingenieros de la aerolínea Boeing 777 explicaron en un informe que el animal venía de terceros. Mientras que la compañía aérea emprenderá una investigación para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con el medio RT en Español, al finalizar el desalojo de las personas de ese vuelo, encontraron al mamífero muerto, posterior a ello se realizó una fumigación en la cabina.