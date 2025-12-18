Cámara capta momento en que futbolista sudamericano es asesinado (video)

-

El futbolista fue acribillado junto a su pareja sentimental en un comercio en Guayaquil, Ecuador.

OTRAS NOTICIAS: Asesinan a un futbolista de la liga ecuatoriana

El futbolista del Barcelona Sporting Club, de la liga ecuatoriana, Mario Pineida, fue asesinado a disparos, en una carnicería ubicada en Guayaquil, Ecuador.

Mario Pineida, de 33 años, integró la selección ecuatoriana que disputó las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. También jugó en el Fluminense de Brasil hace tres años.

El crimen sucedió en horas de la tarde del pasado miércoles 17 de diciembre, mientras el deportista se encontraba realizando algunas compras en dicho lugar.

En las imágenes se observa el momento en que dos desconocidos ingresan al lugar y le disparan al futbolista junto con una mujer que lo acompañaba, quien también falleció tras el ataque armado.

Mira aquí el video:

▪️Video muestra el momento exacto del crimen de Mario Pineida y su acompañante en una carnicería en Samanes 5. El jugador de Barcelona no se resiste pensando que era un robo y es disparado a quema ropa. pic.twitter.com/UPZWLVNRPI — El País (@elpaisec) December 18, 2025

De manera preliminar, medios locales han indicado que su pareja sentimental, quien lo acompañaba, podría haber sido amenazada anteriormente, pero serán las autoridades ecuatorianas quienes se encarguen de esclarecer el crimen.

#Guayaquil

Quedó plenamente identificado uno de los 2 sicarios que acabaron con la vida de Mario Pineida y una mujer en el sector de Samanes 4 pic.twitter.com/whhJUrRjYI — Ecuador Informado (@ecuainformado) December 18, 2025

La noticia la ha dado la vuelta al mundo y clubes como el Real Madrid, de España, también se ha pronunciado lamentando este trágico suceso que enluta al fútbol ecuatoriano.