Operativos móviles y puestos de control refuerzan la seguridad en zonas de riesgo

-

El Ministerio de Gobernación instruyó a la Policía Nacional Civil (PNC) a implementar operativos de seguridad móviles en sectores de alto riesgo del sur de Guatemala. Este refuerzo policial de fin de año busca combatir la delincuencia, priorizando la seguridad cerca de bancos y cajeros.

Varios municipios del sur amanecieron esta semana con operativos móviles y puestos fijos de seguridad instalados en puntos estratégicos, estos fueron identificados por la Policía Nacional Civil (PNC), como zonas de alto riesgo por la delincuencia.

La estrategia fue girada por el Ministerio de Gobernación (Mingob) a través del oficio 47-2025, el cual instruye a los agentes a nivel nacional a reforzar la presencia policial durante esta temporada.

La PNC mantiene vigilancia las 24 horas del día con distintos tipos de operativos. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Es bueno ver agentes de la PNC por todos lados, incluso me he dado cuenta de que hay personal del Ejército, lo cual nos da un alivio porque hay demasiada delincuencia en estas fechas", comentó Filomeno Cárcamo, residente de la colonia Villalobos.

Por su parte, el transportista Alexander Mejicanos expresó: "Me parece perfecto que hagan este tipo de operativos, no solo en esta temporada, sino que sea siempre todos los días del año".

Los operativos se concentran en bancos y cajeros automáticos. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Dan protección

Las autoridades informaron que los agentes tienen la instrucción de vigilar y resguardar áreas cercanas a bancos, cajeros automáticos y centros comerciales, donde se registra mayor afluencia de personas durante la temporada, reveló un agente de investigación.

Para César Mateo, vocero de la Policía Nacional Civil, las instrucciones del Mingob son claras. "Los guatemaltecos necesitan seguridad no solo en esta temporada, sino todo el tiempo. Las diferentes especialidades de la PNC ya trabajan de manera coordinada para proteger a la ciudadanía", indicó.

Agentes de la PNC instalaron puestos de control en puntos estratégicos del sur de Guatemala. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Asimismo, las autoridades destacaron que en el municipio de Villa Nueva los operativos han dado resultados positivos, con la captura de personas que contaban con órdenes de aprehensión, detenciones en flagrancia y la desarticulación de pandillas dedicadas a la extorsión.

Los esfuerzos también pretenden otorgar unas fiestas de fin de año con tranquilidad, paz y una sana convivencia a los guatemaltecos.