Vecinos de Amatitlán disfrutan del tradicional Desfile Navideño de Cabezales

La magia del Desfile Navideño de Cabezales inundó las calles de Amatitlán. Familias salieron de sus casas y disfrutaron de los camiones de carga con luces y sonido, manteniendo viva esta tradición que cada año se celebra antes de Navidad.

Los vecinos de Amatitlán disfrutaron de un tradicional desfile de cabezales del transporte de carga, vehículos que destacan por las modificaciones en su estructura, luces y sonido. La actividad se hace año con año como parte de las celebraciones previas a la Navidad.

A pesar del frío y de la lluvia que por momentos se hizo presente, decenas de familias salieron a las calles para disfrutar del recorrido.

El desfile se desarrolló como antesala de las festividades navideñas. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Durante el desfile se observó a vecinos bien abrigados y otros degustando un atol caliente, mientras pasaban los conocidos "monstruos", como popularmente se les llama por su imponente apariencia nocturna.

"Cada año disfrutamos de este recorrido del desfile de vehículos, que para los niños es una alegría al escuchar sus motores, sonidos y ver sus luces", comentó Ricardo Martínez, vecino del barrio La Cruz.

Familias completas salieron a disfrutar del evento. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

La emoción también se reflejó en los más pequeños. Un niño, al ver pasar uno de los cabezales, le dijo a su mamá: "Mira, ahí va el ojitos mentirosos", frase que causó sonrisas entre los asistentes.

La municipalidad señaló que este evento forma parte de las actividades previas a la celebración de la Nochebuena y Navidad, y agradecieron la participación de los pilotos y vecinos. "Estamos realizando algo diferente, estamos marcando historia para nuestra gente", expresó el alcalde Mainor Orellana.

Los cabezales son conocidos como “monstruos” por su tamaño. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

La actividad reunió a familias y visitantes, quienes compartieron recuerdos y conversaciones sobre la forma en celebrar la Navidad, además de cómo hoy se vive con la participación de pilotos expertos. En especial con la participación de los llamativos vehículos.

Además, la población aseguró que este tipo de actividades fortalece la convivencia y la tradición en el municipio. El evento resaltó la cultura del transporte de carga y su papel en las festividades, transformando a los cabezales en carrozas luminosas.