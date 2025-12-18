¡Alerta! Fuerte lluvia causa tránsito en varias zonas de la ciudad (video)

Fuertes lluvias caen a esta hora de la tarde en diversos puntos de la ciudad de Guatemala, afectando el tránsito vehicular.
OTRAS NOTICIAS: La alerta en el Aeropuerto La Aurora para los viajeros
Varios puntos de la ciudad han sido sorprendidos por una fuerte lluvia este jueves 18 de diciembre.
Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, las zonas más afectadas son 1, 9 10 13 y 15, por lo que pide mucha precaución por las calles, sobre todo bajo puentes y pasarelas.
Además, el tránsito está complicado en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora, debido a que muchas personas están llegando por familiares.
El atraso de algunos vuelos está congestionando varias vías como el bulevar Liberación, bulevar Los Próceres y calzada Roosevelt, entre otras.
Autoridades ya coordinan el área para agilizar el tránsito.