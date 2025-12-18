"Star Wars: El Despertar de la fuerza" cumple 10 años

"Star Wars: El Despertar de la Fuerza", donde Oscar Isaac encarna a uno de los personajes, cumple 10 años.
OTRAS NOTICIAS: Esto esconde la casa en forma de nave de Star Wars en El Paredón
A 32 años del Episodio VII se revelaba el destino de los protagonistas de la trilogía original e introducía a nuevos personajes que se convertirían en referentes de una nueva generación de fans.
En la nueva historia estrenada el 18 de diciembre del 2015, un stormtrooper aparecía sin casco, se apreciaba una chatarrera entre las dunas de un planeta desconocido y la promesa de que Han Solo y Chewbacca estaban de vuelta.
Este detonó un fenómeno mundial que no se había visto desde los tiempos de "La Amenaza Fantasma". Para los fans guatemaltecos tiene un gran significado por la presencia del actor de Hollywood nacido en Guatemala.
"Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Episodio VII)"
La trama se sitúa 30 años tras la caída del Imperio, con la galaxia dividida entre la Resistencia y la siniestra Primera Orden, que busca a Luke Skywalker para destruirlo.
La joven chatarrera Rey y el stormtrooper desertor Finn, junto a Han Solo y Chewbacca, se unen en una misión para encontrar a Luke y detener a la Primera Orden, liderada por el oscuro Kylo Ren, mientras Rey descubre su propia conexión con la Fuerza.