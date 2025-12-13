¿De qué murió el hombre hallado en el jardín de una vivienda en Mixco?

-

La víctima fue hallada sin vida en el interior de su vivienda por uno de sus familiares.

La mañana de este viernes 12 de diciembre se hizo un macabro hallazgo en el interior de una vivienda ubicada en la 40 avenida y 3a. calle de la aldea El Manzanillo, en la zona 1 de Mixco.

En el área del jardín, Juan Raúl Solís encontró el cuerpo de su hijo Erick Solís, de 47 años, el cual presentaba múltiples heridas que fueron provocadas por un animal.

Minutos más tarde llegaron al lugar los Bomberos Voluntarios y constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

(Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Causa de la muerte

Solís tenía heridas que le provocaron una hemorragia masiva por el desprendimiento de piel de forma violenta.

A pesar de que residentes del sector comentaron que pudo tratarse de coyotes, los cuales han sido vistos de noche por el sector que se encuentra en cercanías de una zona boscosa, se confirmó que no fueron estos animales.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó que la causa de la muerte fue laceración de arteria y vena poplitea, por mordedura de perro.