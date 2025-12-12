Padre localiza sin vida a su hijo en el patio trasero de su casa

-

En el patio de una vivienda fue localizado el cuerpo de un hombre que se presume fue atacado por coyotes.

Pasaban pocos minutos de las cinco de la mañana de este viernes 12 de diciembre, cuando Juan Raúl Solís salió a la parte de trasera de su casa y en el área del jardín se topó con el cuerpo de su hijo, Erick Solís, de 47 años.

El angustiado padre empezó a gritar pidiendo ayuda, ya que se percató que su hijo había sido atacado por animales que le mutilaron una de las piernas.

Los Bomberos Voluntarios llegaron a la 40 avenida y 3a calle de la aldea el Manzanillo, zona 1 de Mixco, donde encontraron el cuerpo sin signos vitales.

Vecinos ya se habían percatado de la presencia de coyotes en el área. (Foto: Jorge Senté)

Según los socorristas, Solís falleció desangrado, ya que las heridas le provocaron una hemorragia masiva debido al desprendimiento de piel de forma violenta.

Residentes del sector comentaron que se encuentran preocupados e incluso no salen de noche ya que han observado que hay coyotes en el sector debido que la aldea está cerca del cerro Alux y es una zona boscosa.

Familiares del fallecido agregaron que les había dicho que iba a salir con unos amigos y ellos le pidieron que no fuera a regresar muy tarde por los animales salvajes que andan merodeando por el sector.

Autoridades confirmarán si el ataque realmente fue de coyotes o de algún otro animal salvaje. (Foto: Jorge Senté)

"No creo que esto sea cometido por un perro, ellos no tiene la fuerza para este tipo de mordida y no se comen la carne por lo general solo atacan a las personas, pero un animal salvaje que ya probo la sangre humana es más peligroso", agrego el padre.

El cuerpo fue trasladado a la morgue donde los médicos forenses determinarán el tipo de animal que pudo haber atacado a la víctima.