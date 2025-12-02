Museo del Ferrocarril vuelve con más recorridos nocturnos en tren iluminado

-

El Museo del Ferrocarril anuncia nuevas fechas para su recorrido nocturno de tren iluminado en la ciudad.

Luego de sus dos ediciones anteriores en noviembre, el Museo del Ferrocarril anunció que habrán nuevas fechas para disfrutar de un paseo nocturno por la ciudad en un tren iluminado lleno del espíritu navideño.

Las nuevas fechas se distribuyen en dos fines de semana, el domingo 07 de diciembre y sábado 13 de diciembre a las 18:30 y 19:30 hrs.

La duración de cada recorrido será de 1 hora aproximadamente e iniciará desde la Estación Central hasta la Estación La Ermita, en la zona 6 capitalina, de ida y vuelta.

Invitación del Museo del Ferrocarril para sus recorridos nocturnos (Foto: Redes sociales Museo del Ferrocarril)

"Un recorrido en el Tren Iluminado que nos transportará hacia los bellos momentos en familia", indicó el museo por medio de redes sociales.

El museo tiene programadas actividades para toda la familia, que incluyen spots de fotografía, personajes navideños y puestos de comida.